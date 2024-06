Napoli, a Città della Scienza la Giornata mondiale del latte

Il latte come alimento fondamentale a tutte le età. E così a Città della Scienza è stata organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Latte e in collaborazione con Latte Berna una giornata dedicata, con tante attività creative e scientifiche alla scoperta delle proprietà del latte (ricco di vitamine A, C, D, E, K, B2 e di acido folico), ma anche al riutilizzo dei materiali, come le bottiglie di plastica e il tetrapak nel rispetto dell’ambiente. Famiglie con bambini e tante scuole hanno animato gli accoglienti spazi di Città della Scienza, aperta come sempre con il museo Corporea e il Planetario.

Il programma dedicato al latte ha previsto interessanti laboratori con gli studenti del Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II coordinati dalla docente di Biologia Molecolare, Rosanna del Gaudio.

Il latte è stato utilizzato nel corso della mattinata anche per esperimenti scientifici: da esso sono stati creati i modelli colorati di DNA, poi spazio allo Science Show “Latte che passione”. E poi “Sfumature di bianco latte: biologi molecolari junior al lavoro con il metodo scientifico”.

La manifestazione è stata anche l’occasione per giocare insieme, come avvenuto negli spazi esterni di Città della Scienza con un’esperienza di grande valore per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni che hanno avuto la possibilità di mettersi nei panni di una persona con disabilità, nei panni di un atleta disabile e nei panni di un allenatore che deve costruire un allenamento. L’evento era a cura di Insuperabili Onlus.