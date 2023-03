Napoli, da Golocious new entry nel menù: la carne vegetale a basso impatto ambientale e ottimo apporto proteico

Nei menù di Golocious (www.golocious.com) arrivano i piatti di carne 100% vegetale. Da oggi, infatti, nei locali con il format Sbamburger e Burger&Wine sarà possibile ordinare da un menù interamente a base vegetale.

Punto di forza sono i panini, farciti da burger, cotolette o polpette di carne vegetale, come il «Ma è Pollo?» (con patatone rustiche, insalata condita con dressing mayo lime&pepe rosa), “l’Italiano” (con stracciatella di provola affumicata, pomodoro semidry e rucola) e il «Parmiveg» (con parmigiana crunch e provola panata nei cornflakes e fritta). Tra gli starters troviamo le vegetal nuggets, le stick di patate con cacio e wurstel ed il wurstel magnum.

Il tutto realizzato con lenticchie e verdure, ma dal sapore e consistenza della vera carne animale, offrendo così una valida alternativa gustosa, e soprattutto, sostenibile. Presente in tutta Italia, Golocious è l’evoluzione del food porn americano ma che si è distaccato dal junk food per evolversi in un prodotto d’eccellenza, frutto di costante ricerca delle materie prime e di studi sull’estetica.

Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, e disponibile anche in delivery grazie ad un accordo di esclusiva su scala nazionale con Uber Eats, Golocious presenta anche una app innovativa tra fidelity program, gamification e social network integrato coinvolgendo i Golo-Heroes in missioni speciali da compiere per ottenere una moneta digitale, il Gettone G, che dà accesso a buoni sconto e ad una serie di opportunità.