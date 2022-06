Pizza Village: Goran Abramovic vince il Campionato Mondiale, a Vincenzo Capuano il titolo pizza contemporanea

Goran Abromovic di Belgrado vince il Trofeo Caputo al termine della diciannovesima edizone della competizione che si è svolta durante Pizza Village. A lui va anche il primo posto nella categoria Stg, seguito da Vincenzo Fotia e Mauro Espedito. Al napoletano Vincenzo Capuano va invece il primo posto nella categoria pizza contemporanea, al secondo si piazza Davide Ruotolo e al terzo Francesco Filippelli. Numerosi i riconoscimenti nelle altre categorie: primo posto pizza classica per Francecso Esposito, per pizza di stagione vince Alfredo Pastacaldi, pizza fritta primo posto per Mauro Espedito, senza glutine vince Pasquale Vanelli, pizza in teglia vince Luca Mendozza, metro-pala Cio Elefante. Nella categoria Juniores primo posto per Armando Di Pietro, acrobatica: freestyle e più larga Giorgio Nazir, più veloce: Said Vidal, pizza Gluten Free Pasquale Vanelli. L'evento promosso da Mulino Caputo si è svolto in collaborazione con l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani presieduta da Sergio MIccù. Foto: web Mulino Caputo

