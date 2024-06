La ciliegia «Somma» dei monti Lattari è il presidio Slow Food numero 44 della Campania e sarà celebrata nel corso di una tre-giorni tra arte, musica, cultura, moda e gusto. Dal 14 al 16 giugno, il borgo medievale di Castello a Gragnano ospiterà la 27esima edizione della sagra della Ciliegia, organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune.

APPROFONDIMENTI Il paese delle ciliegie ad un'ora e mezza da Roma Nasce il Consorzio della Ciliegia di Bracigliano

Da poche settimane, il ricercato prodotto della tradizione agricola dei Lattari – che si coltiva tra le colline di Gragnano e Pimonte – è stato inserito tra i presidi Slow Food un prodotto che viene coltivato da almeno quattro generazioni. Il microclima di quelle zone rende l’antica ciliegia Somma particolarmente saporita, dalle dimensioni straordinarie e dall’inconfondibile colore rosso che vira al bianco verso la punta. Pochi agricoltori sono rimasti custodi del pregiato frutto, ed hanno conservato gli impianti tradizionali, alcuni alti più di 15 metri. Il raccolto avviene tra fine maggio e inizio luglio grazie alle lunghe scale tradizionali e tanta abilità.

E pensare che negli anni ‘80 la ciliegia dei Monti Lattari ha rischiato di scomparire a causa della diffusione di varietà migliorate provenienti dalla Turchia e dello spopolamento delle aree interne. Tuttavia, pochi impianti specializzati di ciliegi, presenti in setti promiscui e tradizionali, sono sopravvissuti grazie all’impegno degli agricoltori locali e delle nuove generazioni, che stanno rilanciando il prodotto principe del bordo di Castello.

Il nuovo riconoscimento per la ciliegia e la festa in programma nel borgo di Castello sono stati presentati nel corso di un incontro nell’aula consiliare. «Con questo riconoscimento – ha detto il sindaco Nello D’Auria – si chiude un cerchio, un percorso che sta portando alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di Gragnano. Il vino con il suo Consorzio, la pasta Igp, l’associazione Panuozzo e Pizza. A questi prodotti, vogliamo affiancare ora quelli lattiero-caseari, altra eccellenza, in una strategia di sviluppo del territorio».

All’incontro hanno preso parte Giacomo Miola (vicepresidente Slow Food Italia), Angelo Lo Conte (presidente Slow Food Campania) e Daniela Cennamo (responsabile Presidi della regione), ma anche il presidente della Pro Loco di Gragnano, Francesco Longobardi, la presidente della Momag (associazione dei produttori di costumi) Annalisa D’Orso, nonché Annalisa Starace e Pasquale Somma, rispettivamente assessore all’Agricoltura e presidente del consiglio comunale di Pimonte, mentre tra i produttori era presente Francesco Scala, che è anche consigliere comunale a Gragnano.

Dal 14 al 16 giugno il borgo delle ciliegie ospiterà mostre delle opere degli artisti gragnanesi, la sfilata di moda con i costumi d’alta gamma prodotti a Gragnano, musica e spettacoli e, ovviamente, degustazioni con un menù che vedrà la ciliegia Somma grande protagonista. L'area parcheggio di piazza Amendola sarà servita con navette per raggiungere il borgo medievale.