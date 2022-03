Gragnano in uno spot la pasta artigianale e le bellezze dei Monti Lattari

La pasta di Gragnano in uno spot che piace su YouTube. La città famosa per i formati speciali e gustosi del primo piatto più famoso d'Italia, emoziona e colpisce anche sui social.

Un successo di pubblico ed estimatori della pasta artigianale e trafilata al bronzo che ricorda nelle tecniche e nei sapori il gusto di ieri, rende orgogliosi i gragnanesi e l'amministrazione comunale di via Vittorio Veneto, con il sindaco Nello D'Auria in primis con l'assessore al turismo Andrea Gaudino.

In tempi di crisi per il grano e i farinacei, a causa anche dei blocchi per la guerra in Ucraina, la riscoperta delle eccellenze italiane rincuora e incoraggia un comparto in crisi e che ha trovato anche nelle diete più feree il suo giusto riconoscimento.

https://youtu.be/-esdHJklBa8