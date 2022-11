Con il videomessaggio del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, si è aperta ieri l'ottava edizione di Gustus, il salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia che si concluderà domani alla Mostra d'Oltremare. «Il nostro cibo e il nostro settore agroalimentare sono pilastri della cultura e dello stile di vita italiano. La loro importanza non si limita agli enormi volumi di produzioni in termini economici, ma merita maggiore attenzione e tutela perché si inserisce nel quadro strategico di promozione della nostra nazione nel mondo. Il made in Italy è una grande opportunità e all'estero ha ricadute positive sull'intero sistema Italia».

APPROFONDIMENTI Domenica al via Gustus, si parte con Pignataro e le stelle Michelin Gustus, «una grande occasione di rilancio per il settore del Centro-Sud»

L'agroalimentare, da sempre uno dei settori trainanti della nostra economia, con Gustus è ancora più valorizzato nell'ottica di promuovere, con questa manifestazione, le tipicità e le innovazioni tecnologiche, favorire incontri con i protagonisti e le aziende dell'intero comparto che va dal cibo alle attrezzature, alle catene alberghiere, ai ristoranti. L'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, ha sottolineato all'inaugurazione come sia necessario «rilanciare il nostro sistema delle fiere con iniziative come questa che sta riscuotendo un grandissimo successo anche perché si ricollega alla forza dei nostri territori e alla bontà delle nostre produzioni agroalimentari. Un'occasione per mettere in contatto domanda e offerta. La Regione Campania è al fianco di Gustus perché è una delle fiere più importanti del settore e anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre operatori importanti anche dalle altre regioni e dagli altri Paesi».

Oltre 170 stand nei padiglioni dell'area fieristica di Fuorigrotta per la manifestazione organizzata dal patron di Progecta, Angioletto de Negri: «C'è entusiasmo tra gli stand, è un bel segnale di ripartenza dell'Italia e del made in Italy, una grande festa. Abbiamo anche allargato gli spazi di Gustus per poter accogliere anche altri espositori. Torna, poi, per la seconda volta da noi l'Agenzia Ice per l'internazionalizzazione del made in Italy e non possiamo che essere soddisfatti». Sottolinea l'importante presenza dell'Ice anche l'assessore alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. «La Mostra d'Oltremare con il salone del food più importante del Sud Italia con premiazioni, convegni, showcooking e incontri intende essere sempre più punto di riferimento di eventi di rilievo. Il ritorno dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane con i suoi buyers è un'occasione in più per promuovere i nostri prodotti su mercati sempre più vasti».

Per la Mostra d'Oltremare presenti il presidente Remo Minopoli e il consigliere delegato Maria Caputo che ha sottolineato come Gustus dia «un segnale importante per la ripresa di un settore strategico per l'economia italiana e il made in Italy nel mondo. Su questo versante come Mostra d'Oltremare continueremo a fare la nostra parte - conclude Caputo - in sintonia con i nostri soci istituzionali e le imprese di riferimento». Nella giornata inaugurale anche la premiazione delle pizzerie che hanno ottenuto i riconoscimenti nella Guida delle Pizzerie della Campania de Il Mattino.