Hotel Santa Caterina di Amalfi vincitore del «We’re Smart Discovery Award for Italy 2022»

We’re Smart è la guida green che include i migliori ristoranti del mondo che dedicano almeno i due terzi del loro menù a piatti preparati con vegetali e che si distinguono per creatività culinaria, impronta ecologica e impatto sociale. Ieri, a Barcellona, durante il Forum Gastronomique, Giuseppe Stanzione è salito sul palco del Green guide awaed show ben due volte a ritirare i premi per il ristorante dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi di cui è executive chef.

Al Glicine sono stati riconosciuti i premi di: novità nella guida We’re smart top100 best vegetables restaurants of the World 2022, vincitore del We’re smart discovery award for Italy 2022 «Un riconoscimento che sono io a ritirare ma è per tutta la mia brigata. Sono grato alle proprietarie dell’hotel Santa Caterina, le sig.re Gambardella e le loro famiglie che mi hanno sempre sostenuto nelle scelte» dichiara lo chef.

«L’impegno green è una responsabilità obbligatoria per quelli che si fanno carico delle conseguenze etiche e ambientali della loro attività e che lavorano con produttori e fornitori sostenibili per evitare sprechi e ridurre i materiali non riciclabili. Siamo oltremodo felici che il nostro amato Glicine abbia ricevuto un tale riconoscimento, è un premio per tutti noi che da sempre lavoriamo in quest’ottica» dichiarano le signore Gambardella, proprietarie del Santa Caterina dal 1904. «Abbiamo pensato a questo premio perché vogliamo motivare i cuochi a usare più verdure, erbe, fiori, frutti e altri ingredienti di origine vegetale affinché diventino centrali nelle loro creazioni», ha spiegato Frank Fol, fondatore di We're Smart World e definito «The vegetables Chef».