A partire da oggi, 1° settembre, il ristorante Antico Francischiello mette in carta “I Menù dei Vip”: un modo giocoso per porre l’accento sui prodotti tipici e sulle specialità della casa attraverso lo sguardo e i gusti di alcuni tra i tanti ospiti illustri della cui frequentazione può vantarsi lo storico ristorante di Massa Lubrense.

D’altra parte, non mancano i fan che arrivano facendo espressamente richiesta di ripercorrere la successione dei piatti preferiti dai loro idoli o beniamini.

Se è nota la passione di Luciano Pavarotti, che qui era di casa, per il rosolio all’arancia preparato da Donna Pina Gargiulo, non tutti sanno che il famoso tenore aveva una predilezione per il risotto alla pescatora e per il pesce in crosta.

Johnny Dorelli ama iniziare con prosciutto e fichi settembrini del giardino di Firminia e Francesco Gargiulo, ma sono i cannelloni alla sorrentina, un classico della casa, il suo piatto prediletto.

Ornella Muti preferisce l’insalatina calda di mare ma non rinuncia quasi mai alla crostata alla fragole, uno dei dolci imperdibili che campeggia sul ricco chariot du desserts, allestito tutti i giorni dallo chef della casa, Antonino Attardi.

Valeria Golino, che in penisola sorrentina ha trascorso parte della sua adolescenza ed è rimasta legata a questi luoghi, pranzava spesso qui assieme al padre, il professor Luigi. A uno dei tavoli dell’ampia sala panoramica, in cui lo sguardo spazia da Capri al Vesuvio, solitamente si affida a un tripudio di mediterraneità: risotto con cozze e vongole, al profumo di limoni, in foglia di fico.

Anche Gerry Scotti è un habitué dell’Antico Francischiello e, in epoca pre-Covid, quando all’ingresso era disposto un trionfo di antipasti, amava servirsi da solo e scegliere tra verdurine e altre specialità locali. Proseguiva con il risotto alla spigola, salsa di vongole, rucola e pomodorini del piennolo oppure con i tagliolini al nero di seppia con astice. Immancabile la conclusione con la delizia al limone, signature cake del locale.

Questo è solo un piccolo spaccato delle pietanze preferite dai tantissimi personaggi dello spettacolo, dalle stelle del cinema e dai protagonisti della vita culturale e politica del paese che hanno frequentato le sale dell’Antico Francischiello; tante altre ce ne sono, tante testimonianze e ricordi esposti alle pareti del locale e tanti gli aneddoti nella memoria dei gestori, arrivati alla quarta generazione di ristoratori.