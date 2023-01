Iginio Massari incorona Pansa: sono di Amalfi i “Pasticcieri dell’Anno” Apei

Il titolo di “Pasticcieri dell’Anno 2023” conferito da Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), la neonata associazione presieduta da Iginio Massari, sbarca ad Campania. E più precisamente ad Amalfi. Il riconoscimento è stato conferito ieri dal maestro pasticciere in persona nel corso del Sigep di Rimini ad Andrea e Nicola Pansa titolari della storica pasticceria di Piazza Duomo.

La consegna del premio è avvenuta nella Pastry Arena della fiera di settore in svolgimento sulla costa romagnola. Massari, che presiede il sodalizio in cui sono riunite le eccellenze dei vari settori dell’arte dolciaria (pasticceria, lievitazione dolce, gelateria e cioccolateria) per favorire lo scambio delle esperienze e incrementare lo sviluppo dell’intero comparto dolce italiano, ha così inteso premiare i 193 anni di storia della storica pasticceria amalfitana già fregiata nel 2019 con la World Pastry Stars.

«Un ennesimo grande riconoscimento che condividiamo con gioia con una folta delegazione di nostri collaboratori presenti a Rimini e con tutti gli altri rimasti a casa, artefici fondamentali di questa crescita che ha portato Pansa negli anni ai vertici della pasticceria nazionale e internazionale - dicono i fratelli pansa - Un premio che dedichiamo alle nostre famiglie, alla città di Amalfi e a tutti voi che ci seguite da ogni parte del mondo con grande affetto».