Il 17enne Giovanni Longobardi dell’istituto “Brescia” di Pompei vince il concorso nazionale di gastronomia “Chef Alberini”

Prestigiosa affermazione per il 17enne Giovanni Longobardi, studente dell’I.S. “Cesare Brescia” di Pompei, che vince la prima edizione del concorso nazionale di gastronomia (categoria “Piatto”), in memoria dello chef caivanese Matteo Alberini, svoltosi presso l’istituto superiore “Pantaleo” di Torre del Greco.

Secondo posto per Angelica Parente (Istituto Superiore “Enzo Ferrari” di Battipaglia) e terza piazza per Alessia Pastore (Ipssar “De Gennaro” di Vico Equense).

Per la categoria Cibo/Vino, invece, il primo posto è andato alla studentessa Serena La Francesca dell’istituto “Ferrari” di Battipaglia. Alle sue spalle si sono classificate rispettivamente Antonio Cutraro (istituto superiore “Brescia” di Pompei) e Cristina Brancaccio dell’Ipssar De Gennaro di Vico Equense. Alla premiazione sono stati presenti anche i genitori di Matteo Alberini, Luigi e Annamaria De Angelis.

La kermesse è stata promossa dall’istituto superiore “Eugenio Pantaleo” di Torre del Greco, con il patrocinio dei Comuni di Caivano e Torre del Greco e della Saint Gennaro Foundation of Boston, per ricordare il giovane, ma già esperto chef Matteo, scomparso a soli 26 anni per un male incurabile.

Lavorava a Boston, dove si era trasferito dopo il diploma conseguito all’Ipsseoa “Celletti” di Formia.

“E’ stato doveroso ricordare il 26enne Matteo, un’eccellenza del nostro territorio - sottolinea il sindaco di Caivano, Enzo Falco - facendolo rivivere attraverso questo importante concorso nazionale, rivolto ai futuri capocuochi”.

“L’obiettivo del concorso - precisano il dirigente scolastico Giuseppe Mingione ed il docente referente del concorso Mario Cozzolino - è stato anche quello di introdurre nelle scuole alberghiere italiane una didattica dell’alimentazione, fondata sulla conoscenza del territorio e sulla ricerca e valorizzazione dei prodotti di qualità, stimolando pure atteggiamenti critici e curiosi tra gli stessi studenti”.

La giuria, costituta da Eduardo Giglio (chef), Enzo Falco (sommelier), Pietro De Rosa (esperto di gastronomia), Pasquale Severino (rappresentante Associazione italiana Bartender e Mixologist), è stata presieduta dallo chef stellato Domenico Iavarone.