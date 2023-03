«Il futuro in mano all'arte», presentato il protocollo tra Is Torrente e Antica Pizzeria da Michele per formazione e lavoro

Taglio del nastro della nuova stanza da cui nasceranno i futuri artigiani della pizza. “Il futuro in mano all’arte” è un protocollo di intesa nato dalla collaborazione tra l’IS Torrente e l’Antica Pizzeria Da Michele. Sergio e Alessandro Condurro, imprenditori dell'antica arte della pizza, investono nella scuola e scelgono il territorio a nord di Napoli, la formazione come deterrente alla dispersione scolastica, ma soprattutto per offrire concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro agli studenti più meritevoli.

Una ex aula che un tempo veniva utilizzata come laboratorio, poi non utilizzata più e diventata un ripostiglio, grazie all'impegno della dirigente scolastica Annamaria Orso è tornata a vivere, e adesso ha i sapori e i colori più caratteristici della Campania.

Un caratteristico forno di creta, rivestito da pietra biscotto di Sorrento, tovaglie rigorosamente azzurre e al centro l'entusiasmo degli alunni che per la prima volta hanno potuto realizzare la pizza con il 'metodo da Michele'. A seguirli ci sono giovani tutor, maestri pizzaioli formati dall'officina della storica pizzeria, che spiegano che è la passione il primo ingrediente per fare questo mestiere. Il corso è destinato alle classi IV e V dell'indirizzo Enogastronomico e prevede l’assegnazione di borse di studio, intitolate ad Antonio e Salvatore Condurro. Gli studenti più meritevoli, avranno la possibilità di seguire gratuitamente il corso professionalizzante di pizzaiolo che l’Antica Pizzeria Da Michele in The World, in collaborazione con l’Associazione Logos FormAzione, impartisce ad Aversa.

Una preparazione teorica e pratica di uno dei mestieri artigianali attualmente più richiesti nel mercato del lavoro. Alla fine di questo percorso ci sarà un tirocinio in una delle sedi italiane dell’Antica Pizzeria in the World, e per quelli che dimostreranno più bravura e passione, ci sarà un contratto a tempo indeterminato. La cerimonia di presentazione è stata moderata da Luciano Pignataro, giornalista e critico enogastronomico. Insieme alla preside Annamaria Orso, Alessandro e Sergio Condurro, amministratori della Antica Pizzeria Da Michele, sono intervenuti il sindaco, Raffaele Bene, Ettore Acerra, direttore dell'USR Campania, e Lucia Fortini, assessore regionale alle Politiche Giovanili e Politiche Sociali, che alle leve del futuro occupazionale ha rimarcato l'importanza di credere nelle proprie passioni: 《La scuola serve a rispondere alle domande della vita, imparando a riflettere senza condizionamenti》. L'antica Pizzeria da Michele conta 46 sedi nel mondo, spiega Alessandro Condurro amministratore dell'Antica Pizzeria da Michele in the World: 《Un mercato in piena espansione in Italia e all'estero, per cui sono richieste sempre più professionisti》, Sergio Condurro, amministratore dell'Antica Pizzeria da Michele:《Vogliamo offrire un'occasione al territorio dando formazione ai giovani. Lo studio è fondamentale per il lavoro, è fondamentale per diventare uomini liberi》. Presenti anche Giuseppe Giunta comandante della locale stazione dei carabinieri, Giuseppe Sciaudone, comandante della polizia municipale. Il sindaco Raffaele Bene: 《Siamo entusiasti per questa collaborazione nata tra scuola e mondo del lavoro, con un gigante della pizza, un'arte che profuma di lavoro e di futuro 》.