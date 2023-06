Il menù del Don Alfonso di Massa Lubrense vola in Business con Ita Airways

«Siamo felici ed onorati di essere stati scelti da Ita Airways come simbolo del patrimonio gastronomico italiano, per firmare il menù Business a bordo dei voli intercontinentali in partenza dall’Italia». Lo annunciano con il giusto orgoglio dal ristorante stellato Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui due Golfi, zona collinare di Massa Lubrense.

Un segnale importante per la cucina di qualità della penisola sorrentina, territorio che può vantare la più alta concentrazione di stelle Michelin d'Europa per chilometro quadrato.

«Un progetto importante che ha come fulcro l’Italia e vede Ita Airways come veicolo per portare nel mondo le eccellenze nostrane ed unire in maniera più diretta i tanti italiani che vivono nel mondo», precisano dal ristorante della Costiera. Una sinergia importante, dunque, quella tra la compagnia di bandiera ed il Don Alfonso per esportare i sapori della Campania in tutto il mondo.