Il mio viaggio a Napoli, ai Quartieri Spagnoli apre la pizzeria di Giuseppe Russo

«Amici de Il mio viaggio a Napoli oggi vi annunciamo una grande notizia. Si tratta di un'iniziativa davvero importante sia per i nostro brand che per la città di Napoli. Vi mostrerò la nostra prima pizzeria chiamata, appunto, Il mio viaggio a Napoli», così Giuseppe Russo - l'amato blogger che ha spopolato su Facebook con i suoi video - annuncia sulla sua pagina social il progetto della sua nuova attività. E lo fa nel suo stile: attraverso un contenuto video - realizzato per i follower - mentre si incammina verso il locale, insieme alla compagna Federica.

Da come anticipa, si tratta di una pizzeria-friggitoria che inaugurerà nei Quartieri Spagnoli - più precisamente in vico Lungo Gelso (civico 102) - verso la fine di aprile, inizio maggio. Un passo importante per il noto l'influencer che è pronto a lanciarsi in un'avventura imprenditoriale nel campo della ristorazione. «Per me è un onore investire nella nostra città, e soprattutto non c'è cosa più bella di poter offrire nuovi posti di lavoro ai ragazzi di Napoli che hanno voglia di imparare un mestiere».

Poi rivolge un ringraziamento speciale alla sua compagna di vita, Federica Franco, alla sua famiglia e a tutti i suoi follower che lo sostengono: «Siamo molto felici di annunciarvi questa nuova avventura che abbiamo potuto sviluppare grazie a voi che ci sostenete ogni giorno attraverso i miei video», conclude il neo impreditore. Allora siete curiosi di assaggiare la pizza de Il mio viaggio a Napoli? Non resta che aspettare il giorno dell'inaugurazione.