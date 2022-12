Il “segreto della pizza”? A Brooklyn, New York: da Rosario Granieri

“Pizza Secret” è il suo marchio di fabbrica, il suo slogan, per certi versi la sua maniera di vivere la vita. E per scoprire il segreto suo e della sua pizza bisogna volare fino a New York, bisogna perdersi nel fascino di Brooklyn.

Rosario Granieri ha 34 anni ed è partito da Piscinola.

Uno di nove fratelli, quasi tutti pizzaioli, con un papà chef che oggi gli sorride e che gli lavora accanto. Giovanni Granieri è orgoglioso, e lo si percepisce forte dallo sguardo. Fieri l’uno dell’altro: sistemano tavoli, ammaccano impasti, ridono e scherzano con tutti.

Quanta strada da Scampia e dintorni, dove Rosario ha fritto la sua prima pizza a 8 anni. Sembra un’altra vita, un altro mondo, qui a pochi passi dal Barclays Center. Uno degli impianti sportivi più incredibili degli Stati Uniti, teatro dell’Nba e casa dei Nets, palcoscenico di mille e più concerti. Dai Super Santos e dalle biciclette in mezzo alla strada, dunque, fino al Sogno Americano, quello vero.

Questo è Rosario. E sorride sempre, mentre fatica tanto.

In un locale che si è fatto con le sue mani, adesso colorato e fresco, intriso di un’atmosfera magica, che sa di nuovo di zecca.





Napoli è dappertutto. Nelle sue pizze, certo. Dalle classiche immortali, fino alle gourmet, ce ne sono ben 20 diverse. Ma anche nella pasta, nei primi in generale, nelle gustose polpette e nelle leggendarie salsicce con gli immancabili friarielli, manco fossimo tornati tutti di colpo a casa, alla sua (nostra!) infanzia semplice ma felice.



(La Bufala: con pomodoro San Marzano, bufala Dop campana, olio evo di Sorrento, con basilico fresco)



(Burrata e mortadella: base bianca di fior di latte, guarnita con mortadella al pistacchio, burrata pugliese e granelli di pistacchio con olio evo e basilico)



(Polpettina: salsa di pomodorini, melanzane, fior di latte, polpette fritte, e guarnita infine con ricotta fresca di bufala e con olio evo e basilico)





(Ragù napoletano e spaghetti alle vongole)

Da bambino a uomo. Da qualche tempo, oramai, pure cittadino americano.

Una sorta di favola a stelle e strisce, insomma. Ma mai facile, mai scontata e soprattutto mai finita.

Prossima fermata, Manhattan. E un 2023 ancora pieno di sogni nel cassetto. Tra i più belli già realizzati, persino più belli del Sogno Americano, questo spalla a spalla con il suo papà, con la famiglia forte in testa, sempre in primo piano.

Ah, e il segreto...

«L’impasto! Il segreto è l’impasto!»

E Rosario, così dice, letteralmente non ci dorme la notte.

E noi gli crediamo, e noi lo assaggiamo, di cottura perfetta e di forno a legna.

E noi lo lasciamo alle sue alchimie, alla sua magia, al suo…segreto.

Al segreto di Napoli e di Brooklyn.

Al segreto, tutto napoletano, di “Pizza Secret”.