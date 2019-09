Innovazione e tradizione, apre la “Terrazza Oltremare” a Napoli

Giovedì 12 Settembre 2019, 19:44

È stata inaugurata questa sera la “Terrazza Oltremare”, una moderna realtà che sorge nel quartiere storico di Fuorigrotta, in via Terracina nei pressi della Mostra d’Oltremare, del Politecnico, del Cnr e dello stadio San Paolo.Una realtà giovane, ma che porta con sé più di 40 anni di storia e tradizioni culinarie, pronta a proporre in menù sempre diversi la tradizione della cucina mediterranea e della pizza napoletana, le stagioni e le materie prime del territorio, con un’apertura alla contemporaneità e alle nuove esigenze dei clienti.Un progetto pensato da giovani imprenditori campani per la “Terrazza Oltremare” di via Terracina: una formula intrigante di ristorazione che unisce gusto e qualità, ma anche con un’attenzione particolare al prezzo.Una terrazza aperta a pranzo e cena con una grande sala ideale per l’organizzazione di eventi, ma anche con la possibilità di asporto e quindi di ordinare comodamente da casa o dal proprio ufficio.Un’atmosfera accogliente dove sarà possibile gustare anche prodotti senza glutine.