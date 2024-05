All'alberghiero di Ischia la formazione con i maestri di Pizza Napoletana

A Ischia due giornate intense all'Istituto Alberghiero fra formaziione professionale e contest per il titolo di miglior pizzaiolo. L'iniziativa è quella svolta per il terzo anno consecutivo nell’ambito delle attività di Orientamento in uscita, e sono state gestite assieme ai maestri pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

Ed anche quest'anno si è tenuto il contest che ha visto la partecipazione di 10 studenti dell’indirizzo Enogastronomia e Pasticceria, i quali si sono alternati tra impasti, preparazione e cottura al forno, applicando il rigido Disciplinare che l’A.V.P.N.

prevede.

La giuria formata da Esperti dell’Associazione, in presenza ed in video-collegamento da Spagna e Francia, presieduta dal Presidente di A.V.P.N. Antonio Pace, ha osservato che tutte le fasi fossero rispettose del Disciplinare della Associazione Al termine il Presidente ha lodato tutti i partecipanti al Contest per l’impegno e la professionalità dimostrati ed ha decretato vincitori ex aequo Simone Caserta e Mattia Iacono che portano a casa due borse di studio del valore di 1800 euro (pari al costo del corso certificato che tiene l’ Associazione Verace Pizza Napoletana), il secondo posto è andato a Iodice Carmine che riceve una borsa di studio pari al 50% dell’importo del corso ed il terzo posto a Montefusco Sara che porta a casa una borsa di studio pari al 25%.

La collaborazione della nostra Scuola con A.V.P.N. è ormai una buona prassi che ogni anno viene replicata in altre Scuole ed in altre regioni. manifestazione nata da un’idea della dott.ssa Lucia Esposito è stata dedicata al Maestro Pizzaiolo Gaetano Fazio, (più volte premiato uffuccialmente per essere stato "ambasciatore" della pizza napoletana all'estero) recentemente scomparso, che negli anni scorsi è sempre stato presente come anima fondante di questa collaborazione.