Italian Food News Award 2023: premiato Giuseppe Coccorullo

Sono stati assegnati al TH Roma Carpegna Palace gli Italian Food News Award 2023, riconoscimenti per aziende, persone e prodotti che hanno contribuito ad elevare la tradizione enogastronomica italiana, decisi da una giuria di professionisti del settore e assegnati dal quotidiano online ItalianFoodNews.it.

A condurre la premiazione, seguita da una cena con prodotti di eccellenza offerti dai main partner A.O.A, Assodaunia, La Deliziosa e Terra Orti, è stato il giornalista del TG5 Gioacchino Bonsignore, che ha assegnato i premi a Fabio Campoli, Alessandro Cerciello, Rossella Brescia, Stefano Pantano, Marco Serafini, il Giuseppe Coccorullo, Giovanna Ruospo e Gordon Toleveski.

Tra i premiati, per l’impegno nella valorizzazione di uno dei più importanti prodotti d’eccellenza del Made in Italy, Gipseppe Coccorullo Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo Diano e Alburni. Giuseppe Coccorullo è stato premiato per «il suo impegno nella promozione e nella valorizzazione delle terre della comunità emblematica della dieta mediterranea patrimonio immateriale Unesco, e dei relativi prodotti di eccellenza».

L’assegnazione degli Italian Food News Award 2023, si è svolta in concomitanza con la consegna dei premi Cinecibo, alla quale hanno partecipato personaggi di spicco del cinema e dello spettacolo come Claudia Gerini, Manetti Bros, Massimiliano Bruno, Antonia Liskova, Ninni Bruschetta, Giulio Scarpati, Paolo Calabresi, Debora Caprioglio, Alessandro Tersigni e Andrea Delogu.

A febbraio, come di consueto, il Fruit Logistica di Berlino ospiterà gli Italian Food News Award International. La giuria di ItalianFoodNews.it. sarà presente alla principale fiera del commercio mondiale di frutta e verdura, nell’area dell’Italian Fruit Village, per premiare alcuni personaggi di spicco dell’agroalimentare internazionale.