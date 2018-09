Jam session d’autore ai fornelli per «In the Kitchen Tour»

Mercoledì 26 Settembre 2018, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Improvvisazioni d’autore ai fornelli. Trentacinque chef in tour si esibiscono in slanci creativi in “In the Kitchen Tour”, la jam session culinaria organizzata da Chic – Charming Italian Chef, per la prima volta a Napoli con una giornata dedicata al circuito B2B. L’evento è ideato e organizzato dall’associazione Chic- Charming Italian Chef con l’obiettivo di far incontrare i professionisti della ristorazione con i produttori nazionali del settore e con le eccellenze dell’enogastronomia locale. Quello in Campania è un felice ritorno per Chic che ha con la regione un rapporto molto stretto dato dall’alta presenza di associati (seconda per numero di iscritti dopo la Lombardia) tra cui il Presidente Paolo Barrale.La tappa napoletana ha visto la preparazione di piatti utilizzando le materie prime messe a disposizione dalle aziende invitate all’evento. Nel corso della mattinata oltre quaranta chef e pizzaioli provenienti da tutta Italia, collaborando a 4 o più mani, hanno creato piatti d’eccezione ideati sull’estro del momento.A fare gli onori di casa Lino Scarallo resident chef di Palazzo Petrucci, accompagnato dai colleghi:Paolo Barrale – Marennà, Sorbo Serpico (AV)Armando Beneduce – Nascostoposto, Terni (TR)Marco Bottega – Aminta, Genazzano (RM)Maria Cicorella e Antonio Zaccardi – Pashà, Conversano (BA)Gianluca D’Agostino - Veritas Restaurant, Napoli (NA)Angelo D’Amico - Locanda Radici, Melizzano (BN)Domenico Iavarone - Josè Restaurant, Torre del Greco (NA)Antonio Petrone – Pensando a Te, Acquamela di Baronissi (SA)Antonio Pisaniello – Osteria Nunziatina, Caserta (CE)o Luigi Salomone - Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia (NA)Giuseppe Stanzione - Le Trabe, Capaccio Paestum (SA)Carmen Vecchione - Dolciarte – Pasticceria d’avanguardia, Avellino (AV)Luciano Villani – La Locanda del Borgo, Telese Terme (BN)Altri protagonisti:Salvatore Andretta – Villa Sabella, Bacoli (NA)Basilio Avitabile – Masseria Guida, Ercolano (NA)Vincenzo Bacioterracino - Antichi Sapori Partenopei, Napoli (NA)Mirko Balzano e Salvatore Tarantino – Triglia, trattoria di mare, Avellino (AV)Valentino Buonincontri - Bertie’s Bistrot, Nola (NA)Domenico Candela – Ristorante George Grand Hotel Parks, NapoliMarco Caputi – Maeba Restaurant, Ariano Irpino (AV)Angelo Carannante – Caracol, Bacoli (NA)Vittorio Carotenuto - Osteria Donna Maria, Torre del Greco (NA)Ciro Casale – Pizzeria Pulcinella Da Ciro, Baiano (AV)Dario De Gaetano – La Fescina, Quarto (NA)Francesco Gallifuoco – Ristorante Pizzeria Franco, Napoli (NA)Nicola Scotto Di Luzio - Borgo 50, Bacoli (NA)Francesco Fusco - Il Moera, Avella (AV)Paolo Gramaglia – Ristorante President, Pompei (NA)Carmine Granato – Pizzeria ‘O Scialatiello, Marigliano (NA)Salvatore Marco Grasso - Olio&Pomodoro, Napoli (NA)Angelo Gravina – Riccio’s, Pozzuoli (NA)Salvatore Lioniello - Pizzeria Paradise da Lioniello, Succivo (CE)Valentina Martone – Megaron, Paternopoli (AV)Francesco Martucci – Pizzeria I Masanielli, Caserta (NA)Michela Mazzola - Locanda Rei Restaurant, Sant'Agnello (NA)Stefano Parella – La Lanterna, Mugnano del Cardinale (AV)Cristiano Piccirillo – La Masardona, Napoli (NA)Salvatore Piccolo - Locanda Mariacarolì, Sant’Anastasia (NA)Giuseppe Pignalosa - Pignalosa Pizzeria, Salerno (SA)Antonio Pisco – No.Ro, Napoli (NA) Francesco Pucci – Taverna La Riggiola, Napoli (NA)Patrik Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni, San Mauro Torinese (TO)o Antonella Rossi – Gourmeet, Napoli (NA)Davide Ruotolo – Palazzo Petrucci Pizzeria, NapoliCiro Salatiello - Hotel Excelsior Napoli, Napoli (NA)Carlo Sammarco - Carlo Sammarco 2.0, Aversa (CE)Francesco Sodano – Casa a tre pizzi, Napoli (NA)Gino Sorbillo - Pizzeria Gino Sorbilo, Napoli (NA)Mario Strazzullo – Mesa Ristorante, San Giorgio a Cremano (NA)Carlo Spina e Antonio Prisco – 3 Piani, Napoli (NA)Diego Vitagliano - 10 Diego Vitagliano Pizzeria, Napoli (NA)