Pizza e cioccolato, Salvatore Salvo tra i protagonisti della Knam Chocolate Experience

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pizza ospite del cioccolato, da San Giorgio a Cremano, passando per la Riviera di Chiaia, fino a Milano: Salvatore Salvo, della Pizzeria dei Fratelli Salvo, sarà tra i protagonisti della Knam Chocolate Experience, che torna per la seconda edizione dal 28 novembre al 1 dicembre al N10 di Milano.La Knam Chocolate Experience sarà ancora più articolata e interessante (promettono gli organizzatori) per gli appassionati del mondo della cucina e della pasticceria, ma non solo: non mancherà infatti, la tradizione italiana, con il maestro pizzaiolo Salvatore Salvo che sarà protagonista di uno showcooking venerdì 29 novembre, a cui seguirà un pranzo degustazione di tre diverse pizze, suoi cavalli di battaglia.Guest star d’eccezione, Mitsuharu Tsumura, chef del Maido di Lima, al decimo posto nella classifica dei 50 Best e primo nella classifica relativa all’America Latina. Un nome d’eccezione per il panorama italiano, che offrirà ai partecipanti uno sguardo inedito sulla sua cucina, le materie prime, la filosofia dietro ai grandi piatti. Un’occasione da non perdere a Milano.Nei 4 giorni di manifestazione si alterneranno brunch, pranzi, cene e degustazioni in compagnia di Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas di “Cortesie per gli Ospiti”, Clelia D’Onofrio e Benedetta Parodi di Bake Off.