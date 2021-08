L’antica pizzeria da Michele apre ad Amburgo, festa di riapertura anche a Berlino

L’antica pizzeria da Michele apre la seconda sede tedesca: dopo Berlino, arriva ad Amburgo. Giovedì 2 settembre apre al pubblico l'antica pizzeria da Michele ad Amburgo, in Bahrenfelder Strasse 179-181, nel quartiere di Ottensen, uno dei centri vitali della città. Dal 24 agosto scorso, ha riaperto anche la pizzeria in Fritz-Reuter-Straße 7 a Berlino, con una serata speciale, realizzata seguendo tutte le disposizioni anti-Covid vigenti.

«La prima inaugurazione in Germania risale a febbraio 2020, subito prima che la pandemia sconvolgesse le nostre vite. In questo 2021 siamo ripartiti con nuove aperture e collaborazioni, tra queste Roma Eur e la stagionale Como, all'hotel Hilton. Ci sembra giusto quindi dare il benvenuto a un’ideale inaugurazione 2.0 di Berlino, che ha rinnovato i suoi locali per accogliere al meglio i clienti, e l'apertura nella seconda città tedesca, Amburgo» spiega Alessandro Condurro, Ad de L’antica pizzeria da Michele in the world.

«La Germania ha sempre amato la nostra pizza: sono tanti i turisti che, quest'estate, hanno affollato il locale di Napoli, nel rispetto delle norme anti-Covid. Siamo quindi felicissimi di poter iniziare una nuova collaborazione in questa splendida città tedesca», continua Daniela Condurro, Ad de l'antica pizzeria da Michele in the world-.

«Amburgo ha conosciuto, da 6-7 anni a questa parte, un'esplosione di pizzerie che offrono la pizza napoletana contemporanea - racconta il franchisee Pietro Moliterni -. Personalmente sono sempre stato attratto dal desiderio di realizzare un investimento nel settore gastronomico e il prodotto principe di MITW è stato un motivo sufficiente per scommettere su un mercato come quello di Amburgo che non conosce affatto la pizza napoletana tradizionale. In questo progetto non sono solo: siamo 4 soci, tutti colleghi. Io sono l’unico italiano, c’è un tedesco, Felix, è da noi che è partita l'idea. Successivamente si sono aggiunti Harsha e Constatin, rispettivamente di origini indiane e rumene. Il mio primo ricordo della pizzeria da Michele risale a più di dieci anni fa, quando un mio carissimo amico di Napoli mi ci portò. Non dimenticherò mai il turbinio di sapori che mi esplose in bocca quando provai la pizza marinara. Ne mangiai una e mezza!». L’appuntamento è dunque fissato per il 2 settembre sera per l'apertura al pubblico de l'antica pizzeria da Michele ad Amburgo.