L’Antica Pizzeria Da Michele apre in Kosovo

Vicinissimo alla piazza centrale della città, in un complesso residenziale di nuova costruzione; il nuovo locale ha un design interno elegante, e presenta un gioco di specchi e marmi scuri, con richiami all’arte italiana. Immancabili le fotografie della famiglia Condurro, che ripercorrono la storia della casa madre di Forcella, a Napoli.

«La pizzeria di Prishtina è la sede numero 36 della Michele in the world. Questa nuova apertura porta l’Antica Pizzeria Da Michele in una città giovane, dove l’età media è sotto i 30 anni, un target importante per il nostro brand che, partendo da una tradizione di famiglia, punta sempre di più al futuro» spiega Alessandro Condurro, Ad della Mitw.

«Sono proprio i giovani a voler più di tutti esplorare il mondo, la storia, l’arte, la musica e ovviamente anche il gusto. Grandi amanti della pizza, in generale, puntiamo a far sì che si innamorino sempre più del nostro brand», continua Francesco De Luca, Ad della Mitw.

«Ci aspettiamo un’accoglienza con il botto. Sia perché si tratta di un brand italiano, poi per la pizza, che piace a tutti, ancora di più se artigianale, e soprattutto per l’Antica Pizzeria Da Michele, conosciuta e molto apprezzata anche da noi in Kosovo», aggiunge Adrian Andreja, partner del luogo.

Il menù prevede antipasti tipici della tradizione, con fritti, formaggi e mozzarella provenienti dalla Campania, le pizze classiche della casa madre a Napoli, ovvero marinara e margherita, e alternative speciali con tartufo (tartufina), prosciutto (primavera) o pesto (memmole). Ancora, primi della tradizione italiana, insalate e dolci, birre, vini, cocktail e amari.