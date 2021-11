Napoli, appuntamento a La Bersagliera per la prima giornata nazionale dei locali storici d’Italia

Sabato 13 Novembre 2021 si celebrerà la prima giornata nazionale dei locali storici d’Italia “Tra Memoria, Identità e Cultura”. Una giornata simbolica organizzata dall’associazione locali storici d’Italia per dare visibilità ai Locali che ne fanno parte, e far conoscere più da vicino il patrimonio storico-culturale che essi rappresentano. Il ristorante “La Bersagliera”, fondato a Napoli nel 1919 al Borgo Marinari ha organizzato per l’occasione una giornata speciale: aprirà le sue porte a tutti i visitatori interessati a conoscerne da vicino la sua storia con una visita guidata dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00, accompagnata da un aperitivo offerto in collaborazione con la casa vinicola Setaro. A menù verranno riproposte tutte le pietanze più rappresentative della tradizione luciana.

Gli ospiti verranno accolti dai titolari che li accompagneranno in un suggestivo viaggio tra aneddoti spiritosi, curiosità, foto e documenti inediti raccolti in più di centro anni di storia. Il ristorante fu fondato da donna Emilia Del Tufo, detta La Bersagliera, nel 1919 che preparava da mangiare semplici colazioni a base di fumanti vermicelli e mescite di vino per la numerosa famiglia impegnata nel noleggio di barche, per marinai e gli studenti di passaggio.

«Donna Emilia sape chello che fa e io saccio chello che me mangio», poteva scrivere Eduardo De Filippo sulla foto che lo ritrae al tavolo che abitualmente occupava. La Bersagliera rappresenta una certezza a Napoli ormai da quattro generazioni, fedele alla tradizione culinaria napoletana è impegnata a non disperdere l'identità di questo luogo, dove gli ospiti nel tempo diventano amici e lo restano per generazioni. La sua posizione strategica, nel borgo di Santa Lucia, proprio sulla banchina del porticciolo di fronte al Castel dell’Ovo, la pongono in uno degli angoli più suggestivi e pittoreschi di Napoli: nel cuore della città ma fuori dal caos, dove intatta è anche l’atmosfera.

La sala, in stile tardo liberty, conserva stucchi, pavimento e arredi realizzati dalle maestranze impegnate nei lavori del palazzo Galli disegnato dall'architetto Coppedé. In più di cento anni di attività questa casa continua ad accogliere personaggi della cultura e dello spettacolo, come testimoniano le foto, i preziosi libri delle firme e la presenza in scene di vari film, tra cui “Viaggio in Italia” di Rossellini o “Maccheroni” di Scola.

Per partecipare all'iniziativa si richiede la prenotazione via mail ad info@labersagliera.it, indicando nome, cognome, recapito telefonico. Per l’ingresso è obbligatorio il green pass.