La matassa, un corso per imparare a realizzare la regina della tavola

Farina, acqua e voilà la matassa è servita. E no, non è così semplice realizzarla. Per questo a Campagna, patria della matassa, durante la tre giorni di "Portoni, matassa & suon", Giuseppina e Costantina hanno insegnato ad un parterre di donne, ma anche di uomini, come si realizza questa speciale pasta.

È una sorta di evento nell'evento che la Pro loco ha inserito tra gli appuntamenti, grazie alla disponibilità del locale pastificio "La Siciliana" che ha fornito tutto l'occorrente e alle due signore, esperte doc.

Sulle grandi e tipiche tavole di legno delle massaie, la perizia di mani esperte e il desiderio di imparare di quelle meno esperte hanno creato questi capolavori. La matassa è un lungo cordoncino di pasta che non si deve mai spezzare, che ha bisogno di essere sempre ben infarinato e così va cucinato. A volte le tradizioni per poter avere futuro bisogna insegnarle, dicono a Campagna.

Il corso ha avuto così tanto successo che sarà sicuramente ripetuto in altri eventi.