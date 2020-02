Dal liceo scientifico alla passione per la cucina, per la sperimentazione di nuovi ingredienti senza mai dimenticare i piatti tradizionali campani. E così Giuseppe Iovino, 24 anni, di Pozzuoli aiuto chef dell'agritrismo Il Gruccione ha vinto il duello giovani nel corso di una recente puntata de "La Prova del Cuoco" condotta come ogni giorno da Elisa Isoardi.

Iovino ha trionfato preparando il «piatto a sorpresa»: una versione personale del tortellone ricotta e spinaci meritando il titolo e gli applausi del pubblico.