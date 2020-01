La Terrazza del Re, cena sui tetti di Napoli per festeggiare gli innamorati

Sui tetti di Napoli per festeggiare gli innamorati: La Terrazza del Re, il roof top di NeapolitanTrips, hotel e hostel tra i più insoliti e innovativi della città, per San Valentino apre le porte anche a chi non risiede in hotel con una serata speciale riservata a sole 13 coppie.



Nel cuore della city, la Terrazza del Re domina i tetti, le cupole e i campanili del centro antico, nonché la monumentale piazza Matteotti con il celebre Palazzo delle Poste. Ma non solo: lo sguardo spazia sino alla collina del Vomero con una insolita vista della Certosa. La serata inizia al cocktail bar con l’aperitivo e le miscelazioni firmate da Mattia Anatrella, esperienza internazionale e creatività non comune: i suoi signature drinks ispirati a personaggi storici del Regno delle Due Sicilie, sono il benvenuto alla serata più romantica dell’anno. La cena, a lume di candela, prevede un menu di 5 portate (entrée, due antipasti, un primo piatto e dessert) e vini a la carte.



