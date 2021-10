Le migliori ricette di gnocchi premiate a Sorrento

Sono quattro i vincitori del contest «SorrentoGnocchiN0W» (SorrentoGnocchiN0Waste), promosso da Penisolaverde Spa, in collaborazione con gli organizzatori dell’evento gastronomico SorrentoGnocchiDay, che verranno premiati venerdì 29 ottobre, alle 11:30, presso l’Istituto Superiore San Paolo di Sorrento. Il concorso, nato dal desiderio di promuovere una interpretazione originale del tipico piatto sorrentino, declinata nei temi del riciclo creativo e del food upcycling, ha suscitato un notevole interesse, veicolando ricette anche da fuori Regione.

La giuria, composta da: Valeria Paladino, assessore all’Ambiente del Comune di Sorrento; Luigi Cuomo, direttore generale di Penisolaverde Spa e Giuseppe Aversa, chef e patron del ristorante stellato Il Buco, ha selezionato, tra tutte, quattro ricette sulla base degli gnocchi. E, valutando la coerenza con il tema proposto, il riciclo più innovativo nonché l’esecuzione della ricetta, ha deciso di premiare: Carmela Borriello, Giovanna Guidone, Lorenzo Russo e Mariano Sessa.

La premiazione, che avverrà nel settecentesco chiostro maiolicato dell’Istituto San Paolo, alla presenza della dirigente scolastica, Amalia Mascolo, e del presidente di Penisolaverde Spa, Vincenzo Gargiulo, sarà anche l’occasione per consegnare all’Istituto superiore, particolarmente incline ai temi del riciclo e impegnato da anni in attività di sensibilizzazione sul tema della cucina etica e sostenibile, come il «No waste Gala Dinner – Stelle al San Paolo», alcune attrezzature in cartone riciclato. Ai vincitori saranno assegnati gadget in materiale riciclato, premi offerti dall’azienda Ezechiele di Moccia Michele di Piano di Sorrento e dalla Latteria Sorrentina.