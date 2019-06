Mercoledì 5 Giugno 2019, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 10:32

Vico Equense. Concorrenti che cucinano, giudici che osservano, spettatori che assaggiano e commentano, telecamere che registrano. E' la puntata di MasterChef girata ieri, in esterna, nello scenario di Marina di Aequa, a Vico Equense. Mentre centinaia di visitatori hanno affollato le stradine del borgo marinaro in occasione del «Cammino di Seiano», nell'ambito di «Festa a Vico», presso lo stabilimento balneare «La Torretta» l'equipe della fortunata trasmissione televisiva non si è fermata un attimo.Ore di registrazione no stop, che hanno coinvolto anche molti cittadini del territorio. La puntata andrà in onda a dicembre. A fare da padrone di casa, lo chef Gennaro Esposito. «Ospitare un'esterna di MasterChef è motivo di orgoglio per Festa a Vico - afferma Gennaro Esposito - Io ho partecipato alla trasmissione in veste di padrone di casa. Quale scenario migliore di raccontare il cibo, nel cibo, mentre si cucina e mentre la gente ne fruisce in maniera così trasversale».