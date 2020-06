Libro's si trasforma: nasce ad Aversa la prima pizzeria alcolica, dall'aperitivo al dopocena

C’è chi beve per dimenticare E chi per tenere bene a mente la straordinarietà dell’essere di nuovo insieme, ancora e più di prima. Lo sa bene Libro's, storica catena di pizzerie che ha valicato i confini nazionali arrivando sino alla meravigliosa Ibiza, partendo da Marano e Aversa. Ed è proprio nella sede casertana che Libro's si “moltiplica”, diventando la prima Pizzeria Alcoolica grazie all’iniziativa Libro’s cool. A partire da giovedì 25 giugno nella suggestiva corte di viale John Fitzgerald Kennedy, ad Aversa, alla tradizionale pizza nostrana si accompagneranno i migliori champagne francesi e i cocktail più di tendenza: dalle 18 e sino al dopocena Libro’s cool sarà infatti, champagneria, pizzeria e cocktailleria per proporre ogni giorno aperitivi, cene e dopocena.



Per l’occasione è stata organizzata una speciale serata di inaugurazione ad invito.



«Vivo di stimoli e di emozioni che cerco di trasmettere alla mia clientela, qui ad Aversa oramai da 5 anni», spiega Valentino Libro, proprietario di Libro's e uno dei più talentuosi pizzaioli napoletani, con all’attivo due trofei Caputo vinti, «ed è ciò che è alla base di questo nuovo modo di vivere la pizza gustandola accompagnata a sapori sofisticati, come le etichette che abbiamo deciso di coinvolgere nella nuova avventura, dal Dom Perignon, al Krug, dal Ruinart al Perrier».



Con Libro’s cool, la storica pizzeria non sarà più soltanto il luogo per mangiare una buona pizza ma dalle 18 aperitivo tutti i giorni; dalle 20 cena e dalle 22 dopocena con fiumi di champagne.



Libro’s cool prevede anche cene spettacolo una volta alla settimana e soprattutto tante novità che diventeranno la norma, come la realizzazione ogni mese, di una nuova pizza abbinata ad un cocktail firmato Rocco De Angelis.



Insomma la pizza si fa alcoolica e il gusto del buon mangiare si sposa al piacere del buon bere. A tutte le ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA