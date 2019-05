Lombardi a Santa Chiara cambia look: ecco il nuovo locale griffato ​Scivicco

Venerdì 24 Maggio 2019, 09:45

Quella di Lombardi a Santa Chiara è la storia di una tradizione che si rinnova dal 1922. Dopo quasi cento anni di attività e in seguito ad un attento lavoro di restyling l’antica pizzeria, al civico 59 di via Benedetto Croce, a pochi passi dal Monastero di Santa Chiara e dal celebre Cristo velato, apre al pubblico in una veste del tutto nuova e dallo stile contemporaneo. Il risultato è uno spazio dove passato e presente convivono in un ambiente moderno e raffinato nel cuore della Napoli più antica e brulicante.Il locale è stato pensato per celebrare i capisaldi della tradizione gastronomica napoletana: pizza e cucina. Il forno della pizza, rivestito di maioliche rosse, con il banco di lavoro a vista connota lo spazio fronte strada dove ci si può sedere al bancone o ai pochi tavoli per godersi una montanara fritta o una pizza verace. A vista è anche la cucina dove gli chef preparano i piatti della tradizione partenopea come gli ziti alla genovese, le candele spezzate al ragù, la pasta e patate con la provola oppure secondi a base di pescato fresco, salsicce e friarielli.Al piano superiore si apre un’ampia sala che si affaccia su Spaccanapoli: il restyling – firmato dall’architetto Francesco Scivicco - ha enfatizzato i grandi archi in tufo originari dell’antico palazzo, i tavoli sono in legno massello, le pareti luminose con foto d’epoca che raccontano la storia di questo luogo che si prepara a festeggiare i cent’anni di vita. Al piano inferiore una ulteriore sala che all’occorrenza si può riservare per eventi privati.Dal 1922 la famiglia Lombardi è un’istituzione a Napoli: la nuova gestione, iniziata nel 2017, va nella direzione della continuità e nel rispetto dei dettami di Don Luigi che ancora, di tanto in tanto frequenta la pizzeria.Il restyling ha interessato anche il logo dell’antica pizzeria: il profilo della facciata della Chiesa di Santa Chiara e il grande rosone, da sempre elementi iconici dell’insegna, sono stati alleggeriti e stilizzati e affiancati da un lettering contemporaneo.La pizza resta al centro dell’offerta: impasti con farine attentamente selezionate, per garantire massima leggerezza e digeribilità ad ogni panetto, topping realizzati con materie prime ricercate – dal San Marzano Dop alla mozzarella di bufala campana Dop. Alla carta delle pizze si aggiunge ogni mese “La pizza del mese” che segue il ritmo delle stagioni. Una vasta scelta di birre artigianali e vini prevalentemente campani completa la proposta.