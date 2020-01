La Campania Felix nella vetrina Made in Italy di Amazon con il Taurasi di Quintodecimo e il culatello con cotenna

A volte non basta il pensiero: per occasioni speciali occorrono prodotti speciali e di particolare pregio. La vetrina Made in Italy di Amazon, realizzata per valorizzare le eccellenze di oltre 750 artigiani e piccole e medie imprese italiane, mette a disposizione dei clienti in Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, eccellenze particolarmente costose, non alla portata di tutti, nei settori food, fashion, design e beauty, categorie di prodotto per le quali il Bel Paese è conosciuto in tutto il mondo.



Tra prodotti più "ricercati" spiccano il vino Taurasi riserva Vigna Grande Cerzito Docg rosso di Quintodecimo, in Irpinia, e il culatello con cotenna di Youdreamitaly, made in Napoli.