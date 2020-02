Malandrino Experience Love: alta cucina ed arte a Palazzo Petrucci

Amore, passione, seduzione, bon vivre. Questi i temi sui quali ruota l’evento «Malandrino Experience Love», l’happening in stile newyorkese che si terrà il 14 febbraio negli spazi del Malandrino, il futuristico lounge bar del ristorante stellato Palazzo Petrucci di via Posillipo a Napoli. L’evento, organizzato in collaborazione con Visivo Comunicazione, celebra l’amore in tutte le sue sfumature, proprio il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati di tutto il mondo. A partire dalle 20.30, gli ospiti prenderanno parte ad un’esperienza multisensoriale a base di alta cucina, arti performative e la musica ricercata di Lunare Project. Lo chef stellato Lino Scarallo ha ideato un menù originale e afrodisiaco per la serata: con uno show cooking alle piastre dell’avveniristica cucina a vista del Malandrino, si assisterà da vicino alla realizzazione dei piatti dell’eclettico chef, affiancato dalla sua inseparabile brigata. Le creazioni gourmet saranno accompagnate dalla degustazione di un’importante e prestigiosa etichetta: la Cuvée Aurora Rosé. Un rosè molto apprezzato per la sua struttura armonica e setosa, che nasce nelle Cantine di Banfi Piemonte, a Strevi, espressione del prestigioso progetto Alta Langa.



Una serata dedicata all’amore non poteva che svolgersi in una location esclusiva e di classe. La lounge Malandrino è il gioiello di design dell’imprenditore Edoardo Trotta che porta a Napoli un nuovo concetto di ristorazione che inizia dall’aperitivo nel lounge bar, continua con la cena al ristorante e culmina con l’after dinner vista mare. Il Malandrino si trova al primo piano di Palazzo Petrucci e con le sue immense vetrate vista mare regala un’esperienza emozionante e inebriante agli avventori. In occasione di «Malandrino Experience Love» si respirerà un’atmosfera onirica con le installazioni floreali di «De Luca floral & garden design» e le arti performative delle ballerine coreografate da Anna Malinconico che impersoneranno Cupido e la Dea dell’Amore, danzando sulle raffinate note della selezione musicale dei Dj’s selector di Lunare Project.



Sono in programma anche assaggi di pizza a cura della Pizzeria Palazzo Petrucci, costola del ristorante, situata nel cuore di Napoli in Piazza San Domenico Maggiore. Ai forni Davide Ruotolo che proporrà una pizza speciale ispirata al tema dell’amore, mentre nella drink area il bar manager del Malandrino presenterà il cocktail «Mamarose», ideato per l’occasione. Non mancherà una nota «piccante» con il primo piatto a sorpresa dello chef Scarallo e dulcis in fundo la mini pasticceria firmata Palazzo Petrucci. © RIPRODUZIONE RISERVATA