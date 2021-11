Maradona, un panettone dedicato a Diego: ecco l'ultima creazione della pastrichef napoletana Maria De Vito

Dieci ingredienti. Come quel “10” che ha finito per imprimersi come un marchio a fuoco sulla sua pelle. Dieci, prefisso di quel nome divenuto leggenda. E oggi quel numero è un dolce. Creazione della pastrichef napoletana Maria De Vito, nasce “PanDiego”, il panettone che celebra Diego Armando Maradona.

Dieci gli ingredienti scelti per creare il dolce che celebra Diego: farina, zucchero, burro, miele, uova, vaniglia, lievito, sale, limone e crema gianduia. «Ingredienti semplici – conclude la pastrichef - come lo era quest’uomo nato in una famiglia semplice e cresciuto con valore semplici, che ha conosciuto la miseria e il sacrificio e che, nonostante tutto, non ha mai dimenticato le sue origini più umili».