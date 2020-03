Masaniello è tornato in piazza Mercato, arriva la pizza con zuppa di soffritto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Audace, intensa, popolare e coraggiosa: Masaniello è la nuova pizza di Bro, la pizzeria dei fratelli Tutino aperta da meno di un anno in piazza Mercato. Una ricetta di Ciro Tutino che vuole essere un omaggio alla storica piazza di Napoli e all’eroe del popolo napoletano, Tommaso Aniello, detto appunto Masaniello, di cui quest’anno ricorrono i 400 anni dalla nascita.Zuppa di soffritto, con la ricetta impeccabile dell’antica macelleria Nicolella, provola di Agerola e basilico compongono la pizza, conferendo un gusto unico, deciso, piccante al punto giusto e mai eccessivo.Il soffritto a Napoli è una ricetta antica, risale al 1700, quando le frattaglie del maiale venivano consumate dalla plebe. ’O suffritt veniva venduto agli angoli delle strade per pochi spiccioli, servito su fette di pane casereccio. Era la merenda dei poveri a bassissimo costo composta com’era dalle interiora del maiale – milza, cuore, polmone, trachea e fegato. Pare che a brevettare la ricetta sia stata la proprietaria di una taverna a Porta Capuana. Oggi l’antica macelleria Nicolella, terza generazione di maestri macellai in Napoli, ha la sua ricetta esclusiva che Ciro Tutino ha scelto per la propria pizza.