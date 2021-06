Massa Lubrense, parte «A tutta birra», rassegna dei birrifici della Campania

I Kennedy cenarono qui, sulla “Terrazza Capri” del ristorante Antico Francischiello di Massa Lubrense: il non plus ultra delle vedute panoramiche.

Dalla Terrazza, rooftop che insiste sulle ampie sale del ristorante, lo sguardo abbraccia tutte le bellezze del Golfo: Capri, Ischia, Procida e il Vesuvio. Uno spettacolo davvero unico.

Ed è qui che ogni giovedì, a partire dal 1° luglio e per tutto il mese, dalle 19.00, si svolgerà “A tutta birra, e non solo”. Una carrellata sulle birre artigianali campane, proposte in abbinamento a stuzzichini e finger food, preparati dallo chef della casa, Antonino Attardi.

In degustazione, oltre alle birre, per gli appassionati della mixology, il barman proporrà il meglio dei cocktails estivi.

Si inizia il 1° luglio, quando Francesco Galano e Giuseppe Schisano, titolari del Birrificio Sorrento, porteranno in degustazione una selezione della loro produzione, di cui fanno parte: Syrentum, Minerva, Partenope, Ligia, Elea, Opis e Armida. Tutte birre caratterizzate da un forte legame con il territorio, che si esprime anche attraverso l'utilizzo di ingredienti tipici della Penisola Sorrentina. Dai Limoni di Sorrento IGP alle Noci

locali, passando per l'uva Biancolella e l'Arancia di Sorrento.

Seguirà, giovedì 8 luglio, la degustazione delle birre prodotte dal Birrificio Serrocroce, proposte dal maestro birraio Vito Pagnotta. Servite in terrazza, dallo stabilimento di Monteverde, in provincia di Avellino, la Chiara e l'Ambrata, rispettivamente una Blonde Ale e un'American Pale Ale.

Per info e prenotazioni: 081 533 9780

Massa Lubrense - Via Partenope, 27