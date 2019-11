LEGGI ANCHE

Il principe del riso approda a Sant'Agata sui due Golfi. Parte venerdì sera dalla Campania un fitto itinerario, il primo grande evento dedicato al riso, alle sue molteplici culture nel mondo. Nato dall’idea digastronomo appassionato, che ha voluto dare il via al lungo percorso tra i diversi territori italiani, tra risi e risaie, partendo dall’osteria Lo Stuzzichino di, a Sant’Agata sui Due Golfi. Lo chef protagonista della cena sostenuta da «Riso Buono» è Igles Corelli, cinque stelle Michelin in carriera e responsabile dell’Un incontro goloso giocato tra il mitico risotto alla zucca di Corelli e l’aristocratico sartù napoletano di, con i nobili chicchi delle risaie novaresi di famiglia Cavalchini. La cultura nordica del risotto trova la massima espressione con la cucina raffinata di Corelli e allo stesso tempo la maestosità del sartù, simbolo dell’alta cucina napoletana, riceve certezza nell’esperienza di Paolo che festeggia le Tre Gamberi ricevute dalla Guida ai Ristoranti d’Italia 2020 del Gambero Rosso. Ilè frequente protagonista con gli arancini, così la pizzeria Magma didirà la sua alla cena dei Principi del Riso in tournée. Bollicine vesuviane per accompagnare l’arancino, metodo classico da caprettone delle cantine Casa Setaro,l’azienda che accompagna i piatti di questo straordinario menù insieme alle cantine Bosoni che offriranno in degustazione anche il pluripremiato Vermentino Etichetta Nera - nel millesimo 2018 ha appena ricevuto il riconoscimento di Migliore Vino Bianco Italiano dalla Guida ai Vini Gambero Rosso.