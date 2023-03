Masseria GiòSole: turismo esperienziale «a tutta natura» per grandi e bambini

Ha gli occhi vivaci di un bambino il barone Alessandro Pasca di Magliano. Il suo sguardo scruta ogni dettaglio della sua immensa “creatura” che si estende su 60 ettari, la Masseria Giòsole di Capua.

La racconta con dovizia di particolari ai suoi ospiti, non risparmia curiosità e storie di vita vussuta. Il suo è un racconto emozionale ed emozionante, ricco di dettagli. Gli stessi che incuriosiscono i bambini in visita alla tenuta ma soprattutto al “Laboratorio della frutta” in cui “giocano” con i sensi, imparando a distinguere il gusto del succo di frutta artigianale da quello industriale, per ricordare una delle attività in cui i piccoli visitatori sono coinvolti e a seguire la stagionalità delle produzioni. Il profumo della genuinità è coinvolegente, ti conquista in ogni spazio della masseria e “si mescola” di volta in volta anche ai sentori dei prodotti trasformati. Come le arance, le ultime in lavorazione della stagione, che diventeranno marmellata, prima di dare spazio alle albicocche.

Qui il ritmo della natura detta le attività da svolgere, lo si vede nel laboratorio di trasformazione ma anche tra i campi. Siamo a marzo e i peschi sono in fiore, con il rosa dei fiori che iniziano a schiudersi.

La Masseria Giòsole è l’azienda agricola della famiglia Pasca di Magliano, sorge appena fuori Capua, città d’arte e cultura e lungo la via Appia, a pochi passi da itinerari culturali conosciuti fin dall’epoca romana e sempre più meta di un turismo lento ed esperienziale. Ogni ambiente interno e ogni spazio esterno racconta qualcosa della famiglia, del suo amore verso l’ambiente e la tutela delle biodiversità.

Il vecchio Fienile trasformato in ristorante con l'imponente camino in pietra, il Chiostro con la corte per i grandi eventi in perfetto stile country, e poi frutteti, orti, agrumeti e vigne bio a perdita d’occhio.

E se poi c’è la signora Pina a guidare il trattore e portarti in giro in campagna, allora la scoperta dell’azienda agricola diventa un’esperienza da non perdere.

Dalla lavorazione e trasformazione di frutta e ortaggi nasce la linea Giòsole Food: conserve naturali, confezionate ed etichettate a mano proprio come una volta. GiòSole è infatti un brand di riferimento per quanti desiderano acquistare frutta e ortaggi a km zero, sia freschi che trasformati, con tanto di “CassettaGiò” che ti arriva a domicilio. Non mancano conserve e sottoli artigianali, olio extra vergine d’oliva e vini da vitigni autoctoni. Sono 46 gli ettari coltivati con metodo biologico, senza l’impiego di pesticidi e concimi industriali: orto e frutteti in gran parte, ma anche olivo e vite.

La masseria è anche un relais, una casa di campagna immersa nella natura più autentica, dispone di 6 camere con bagno, un ristorante a km 0 (aperto il sabato e la domenica a pranzo su prenotazione e gli altri giorni per gruppi ed eventi), una piscina nascosta tra gli agrumeti, sentieri naturali da percorrere in bici o a piedi, e un parco fluviale lungo il corso del Volturno. All'interno la dimora storica che risale al Settecento ed è tuttora residenza dei baroni Pasca di Magliano.

L’accoglienza è curata proprio dal barone Alessandro Pasca di Magliano e dai figli Raffaella e Niccolò che si impegnano nell’innovare l’azienda di famiglia senza tradirne le origini, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente naturale ma anche mediante l’impiego di tecniche di lavorazione e gestione aziendale moderne e sofisticate.