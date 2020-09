Master of Pizza, a Como in cattedra lo chef Vincenzo Guarino e il pizzaiolo Errico Porzio

Sono due i protagonisti del prossimo appuntamento gourmet della rassegna “Master of Pizza”, in programma a Como: l’Executive chef Vincenzo Guarino che, in un solo anno, è riuscito a far entrare il ristorante L’Aria del Mandarin Oriental nell’Olimpo dei ristoranti stellati italiani della Guida Michelin, ed Errico Porzio, quarantenne maestro pizzaiolo, apprezzato e seguito dai suoi estimatori e da una clientela sempre più numerosa che frequenta le sue cinque pizzerie, a Napoli città, a Salerno e ad Aversa.



Lunedì 28 settembre, presenteranno, in sinergia, a Como, una pizza speciale: lo Scarpariello. A dimostrazione del fatto che l’arte della gastronomia e quella della pizzeria, quando la maestria si sposa all’inventiva, si fondono felicemente.



Errico Porzio, da Napoli, porterà in degustazione tre delle sue specialità: la Pizzaiola, la Sansone e la Ricordi d’Infanzia.



Chi vorrà concedersi questa esperienza gastronomica, presso il CO.MO Bar & Bistrot, avrà l’occasione di degustare il risultato della sintesi tra la più squisita tradizione della pizza partenopea e l’alta cucina di Vincenzo Guarino, espressione della cultura gastronomica italiana rivisitata in chiave moderna. © RIPRODUZIONE RISERVATA