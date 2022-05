Maxtris, arriva il nuovo confetto promosso dal wedding planner Enzo Miccio

Competitiva e lanciata in una corsa inarrestabile per realizzare sempre più ambiziosi progetti di ampliamento, innovazione e sviluppo, la Italiana Confetti ha fatto del suo brand, Confetti Maxtris, un orgoglioso vessillo di italianità nel mondo. Sostenuto sul mercato da importanti campagne pubblicitarie, su vari media televisivi, giornalistici e, negli ultimi anni, anche social, con testimonial d’eccezione il noto wedding planner, fashion designer e conduttore televisivo Enzo Miccio, il marchio ha registrato un trend di crescita esponenziale.

«Dopo l’impianto per il confezionamento del confetto doppio fiocco Twist, studiato appositamente su nostra richiesta da una delle migliori aziende produttrici di macchinari d’industria 4.0, abbiamo lavorato duramente per un prodotto unico al mondo, il Maxtris Fiocco» afferma Nicola Prisco che, insieme al fratello Dario, rappresentano la terza generazione alla guida dell’azienda. Il Maxtris Fiocco è l’evoluzione del ciocomandorla, un confetto nuovo nel gusto e nell’incarto. Si tratta del primo confetto incartato in monofiocco, disponibile in 4 colori, Bianco (ideale per i matrimoni e gli eventi a 360°), Celeste e Rosa (ideale per le nascite, battesimi e comunioni) e Rosso (ottimo per le lauree).

Il prodotto si contraddistingue rispetto agli altri confetti della nostra linea tanto per l’aspetto quanto per il gusto: il Maxtris Fiocco è il primo confetto creato con morbido ripieno di crema al cioccolato al latte alle nocciole gianduia. Come nostra prerogativa, abbiamo posto particolare attenzione alla selezione delle materie prime: teniamo particolarmente ad sottolineare che il ripieno del Maxtris Fiocco è realizzato con con vero cacao, senza surrogati e creme anidra. Ancora di più, ancora una volta, siamo riusciti a creare un prodotto nuovo e ad innovare realizzando qualcosa di nuovo tanto nel gusto quanto nella veste». Oltre all’innovazione elencate, Confetti Maxtris ha oltre 200 gusti tra cui scegliere per la realizzazione della confettata, il classico sweet table con il quale a fine cerimonia si delizia gli invitati.