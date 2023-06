Gambero Rosso premia la Forneria Molettieri di Napoli con la menzione speciale per Pane e Territorio

Sono 61 quest'anno i Tre Pani di Pane e panettieri d'Italia 2024, guida di settore del Gambero Rosso giunta alla quinta edizione. I massimi riconoscimenti della pubblicazione enogastronomica sono stati resi noti oggi a Roma. Tra le new entry, migliorano il Piemonte con due nuovi ingressi e l'Abruzzo, la Campania, il Friuli, la Lombardia e il Veneto con uno. Tra le tre menzioni speciali Brescia (Lombardia) ottiene il riconoscimento speciale di Bakery dell'anno con El Forner, Panettiere emergente è Giulia Busato di Tocio di Noale (Venezia), Pane e Territorio va all'Antica Forneria Molettieri ( Napoli). Con la guida la tendenza di comparto che emerge - sostengono i curatori della pubblicazione - «è relativo a nuovi ingressi di giovani di grandissimo talento e più spesso donne. Un segno tangibile- aggiungono di quanto l'oro del biondo grano sia davvero una scelta sempre più vincente per le generazioni di sempre e per quelle nuove».

Il Gambero Rosso con la nuova edizione ricorda che «Il pane è oro» e sottolinea che è «radice vera dell'alimentazione umana, metafora al cuore di tanti modi di dire e di celebri aforismi», e sottolinea che «il pane, insieme al latte , è uno degli alimenti più sprecati nel nostro mondo nonostante la sua maestosa storia plurimillenaria». «Massimo Bottura - afferma il direttore delle guide nella sua prefazione della nuova Guida Pane e panettieri d'Italia 2024 - dice tutto con il dessert che chiude il menu degustazione 2023 della sua Francescana, che si chiama appunto Il Pane è oro, un invito a non sprecare e ad utilizzare la propria creatività, dando forma a un futuro migliore in cui etica ed estetica siano una cosa sola. Mettendo quindi al centro sostenibilità ambientale, economica e benessere di chi opera, con passione, cultura e profondo rispetto in questo mondo sacro».