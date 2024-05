Meta, tre giorni nel segno della pizza alla Marina

“Pizza d'Amare” terza edizione, l'evento dedicato agli amanti della pizza, si terrà nello scenario della marina di Meta da domani a mercoledì. Nel corso delle serate, dalle ore 18 alle 23, un'occasione unica per gustare le migliori pizze, oltre che per godersi spettacoli di artisti di strada, musica dal vivo e laboratori dedicati all'arte della pizza.



Quest'anno, l'evento include pizzerie provenienti da tutta la penisola sorrentina e sarà un’occasione unica per gustare le migliori pizze.

I laboratori sono aperti anche agli adulti, con prenotazione sul sito della Pro Loco. Ogni giorno ci saranno 4 sessioni per bambini e una per adulti. Un “special guest” sarà presente, con la pizzeria “Da Iolanda” di Gragnano che proporrà il famoso “panuozzo di Gragnano”.



Quest’anno ci sarà un'area dedicata nel piazzale vicino al Lido Marinella dove si esibiranno i vari artisti. L’evento si concluderà con uno spettacolo pirotecnico offerto dall’associazione balneari metesi.

Saranno disponibili navette da e per i principali parcheggi. Il ticket include 6 tagliandi per pizza margherita, “panuozzo” e gusto speciale, oltre a bibita, dolce e caffè.

Ma Pizza d'Amare non è solo un evento gastronomico, è anche un'esperienza multisensoriale che coinvolge tutti i sensi. Artisti di strada si esibiranno in spettacoli di giocoleria, musica, creando un'atmosfera magica e coinvolgente. I visitatori avranno la possibilità di fare un viaggio gustando le tradizionali pizze immersi in un contesto vivace e festoso.