Il miglior panettone classico al mondo si prepara ad Avellino

Il miglior panettone classico del mondo è campano. A prepararlo è Raffaele Romano, 49 anni, sposato e con due figli, pasticcere e titolare, assieme al fratello Gianfranco, del Gran Caffè Romano di Solofra, in provincia di Avellino, locale che prosegue una tradizione di famiglia che va avanti da 109 anni.

«Non abbiamo parole per esprimere la gioia. Una vittoria che ci ripaga dei tanti sacrifici fatti in questi anni difficili. Questa premio va a tutta la squadra del Gran Caffè Romano, ai nostri amici e clienti, a Solofra e ovviamente alla nostra famiglia. Grazie a tutti di esserci sempre» dice Raffaele in un post su Facebook.

Il risultato emerge con i premiati del Campionato del mondo del Panettone ideato e organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria che si è svolto in questi giorni al castello ducale Orsini di Fiano Romano. Alla competizione hanno partecipato 66 pasticcieri italiani e internazionali, arrivati in finale a seguito di una selezione cui hanno partecipato 350 panettoni provenienti da tutto il mondo.

Non è quella l'unica categoria in cui trionfa la Campania. Luigi Fusco da Scafati si è imposto nella categoria panettone innovativo con il panettone delizia al limone, dolce che presenta un cuore di pan di spagna imbevuto al limone. Il miglior panettone decorato lo ha realizzato Marianna Brunaccini di Aversa: una creazione con titolo La magia del Natale.

Per la categoria panettone salato, la vittoria è andata al panettone Tuscany realizzato da Beatrice Volta di Quarrata, in provincia di Bologna. Il dolce tipico è preparato col cuore di pappa al pomodoro, guarnito all'esterno con una zuppa di cavolo nero, guanciale e pecorino toscano.

La vittoria per il miglior pandoro va alla forneria di Salvatore Albanesi di Fiano Romano. La menzione speciale per il panettone premiato dalla giuria popolare va al panettone classico mandorlato con canditi di Sicilia realizzato dal maestro Carmelo Patti di Messina. A lui il premio Miglior Panettone Ducale Orsini 2022.