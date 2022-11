«Miscake…una margherita per Ciccio», tutta la bontà della pizza napoletana in versione dolce

Dall’unione delle eccellenze della pizzeria italiana e della pasticceria nasce «Miscake…una margherita per Ciccio» il dolce rappresentativo del concetto di cambiamento ideato e portato avanti dal pizzaiolo Ciccio Vitiello, realizzata con il pasticcere Marco Merola. Due giovani campani che uniscono il loro sapere per creare un dolce che rappresenti la perfetta chiusura di un menù degustazione in pizzeria. Un modo rivoluzionario di mangiare la pizza che possa trasmettere l’emozione di una creazione. Tutti gli ingredienti utilizzati sono quelli di base per la pizza margherita ma abbinati in modo innovativo per un dolce che metta in risalto le eccellenze campane e del Made in Italy riconosciute in tutto il mondo. Dalla base croccante e la centrale madeleine al limone, alla creme brûlé alla ricotta di bufala campana DOP accompagnata da vaniglia e bourbon il tutto abbinato ad un confit di pomodori del Piennolo del Vesuvio, con fragola e Yuzu oltre ad una ganache con latticello di bufala e cioccolato bianco e infine una meringa bruciata ma con un tocco unico come l’olio extravergine profumato al limone e basilico.

Un’esperienza multisensoriale tutta da scoprire. «La margherita è da sempre l’emblema della pizza napoletana e della pizza in generale, conosciuta in tutto il mondo. – spiega Ciccio Vitiello - Quindi, perché non concludere l’esperienza degustativa con un dolce che rimandasse alla tradizione in un menù volto all’innovazione? Da qui l’idea di creare un dolce che chiuda il percorso al ristorante della pizza con una creazione che unisce perfettamente i concetti di innovazione, tradizione e sperimentazione». «Credo fermamente che una grande offerta di prodotti di eccellenza in pizzeria non possa che concludersi con un dessert dello stesso livello – spiega Marco Merola - e che non sia solo un dolce ma un’esperienza che riesca a sorprendere tutti i sensi. Il punto critico è stato ricreare il cornicione, ma sono riuscito a trovare la soluzione per rendere realistico il risultato finale. Un ibrido tra un marshmallow e una meringa italiana per rendere l’esperienza ancora più particolare visto che niente è mai come sembra dall’illusione è nata «Miscake… una margherita per Ciccio»