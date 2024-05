Mondragone, l'Antica distilleria Petrone lancia il primo limoncello analcolico made in Campania

Dall’incontro di Andrea Petrone, titolare dell’Antica Distilleria Petrone, col tecnologo alimentare Alessandro Garofalo e l’export manager Marco Basile nasce il primo Limoncello campano a zero alcool.

Si tratta del primo prodotto che entra far parte della linea «Petrone Zero» nata per soddisfare la crescente richiesta da parte del mercato di prodotti alcol free. Infatti, dopo il lancio del limoncello è prevista la realizzazione in versione zero alcol anche di altri liquori tradizionali. La nuova frontiera dell’analcolico consente di andare incontro alle esigenze di tante categorie di consumatori, dagli sportivi agli astemi, da chi segue diete ipocaloriche a chi per motivi religiosi non può consumare alcol.

Il battesimo è avvenuto nel migliore dei modi perché l'azienda ha già chiuso un accordo di esclusiva dei prodotti Petrone Zero con uno dei più grandi distributori in Arabia Saudita.