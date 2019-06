Mozzarella, ecco le 5 regole d'oro per gustarla al meglio

regole d'oro per gustare al meglio la mozzarella rigorosamente a temperatura ambiente perché Arrivano le cinqueper gustare al meglio la mozzarella , uno dei formaggi più conosciuti nel mondo. A proporre il decalogo del giusto consumo enogastronomico è una storica azienda marchigiana impegnata da quattro generazioni nella produzione di formaggi freschi. Tra i consigli suggeriti c'è al primo posto quello di mangiare larigorosamente a temperatura ambiente perché

solo così-viene spiegato- si può godere al massimo della sua bontà e della rotondità del gusto

Nello specifico viene detto che al momento del consumo la mozzarella deve attestarsi tra i 18 e i 20°C ed è

bene lasciarla a temperatura ambiente per almeno mezz'ora prima di mangiarla

Il secondo punto raccomandato è quello di mangiarla da sola per apprezzare le proprietà organolettiche. Altra regola suggerita è che la mozzarella deve sempre essere immersa nel suo siero fino al momento del consumo.



In caso di un avanzo di una porzione è consigliato di versare l'acqua della confezione in una ciotola e reimmergere la mozzarella rimasta, coprendola con una pellicola in modo da conservare il prodotto in frigorifero per altri 2-3 giorni. La quarta raccomandazione è di non tagliare mai la mozzarella, ma di sminuzzarla a mano soprattutto per insalate, capresi o altre preparazioni a crudo con il risultato di ottenere dei bocconi irregolari che comprendono sia la superficie esterna che il cuore più tenero per un mix di consistenze perfetto sul palato. Ultimo consiglio è che nei piatti caldi la mozzarella deve filare.

Martedì 25 Giugno 2019, 22:14 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 22:34

