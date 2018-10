Nasce a Napoli l'Accademia Maestri Pizzaioli Gourmet

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce l'Accademia Maestri Pizzaioli Gourmet: un organismo che avrà il compito di salvaguardare e promuovere la qualità della pizza e il lavoro di tanti pizzaioli e professionisti che da sempre la ricercano. Sarà presentata il prossimo 8 novembre a Napoli, nel chiostro di Palazzo Caracciolo. Si parte da Napoli, per abbracciare, sotto una sola sigla, Ampgourmet tutti coloro, che in Italia e all'estero, lavorano per fornire ai propri clienti il massimo degli standard enogastronomici, sia dal punto di vista qualitativo che nutrizionale. L'Accademia sarà una sorta di albo dei Maestri Pizzaioli: lavorerà come organismo a difesa dei maestri pizzaioli, ma funzionerà anche come ente impegnato in alta formazione per la crescita costante, per l'aggiornamento e per scoprire tutto quello che offre il mercato. Sarà l'unico organismo sul territorio nazionale ed internazionale a tutelare e promuovere questi valori.L'idea è di Giuseppe Vesi, maestro pizzaiolo, imprenditore e patron del brand «pizza gourmet» a Napoli e Milano, che da anni lavora al progetto della pizza gourmet. «In realtà - spiega Vesi - quel tipo di pizza rappresenta un ritorno alle origini, a quando cioè non esistevano le farine raffinate e gli ingredienti erano tutti salutari. Senza chiamarli così quei maestri usavano ingredienti a chilometro zero, c'era il lievito madre che ogni pizzaiolo personalizzava a modo suo, l'impasto risultava digeribile senza sofisticazioni. Quello che oggi noi tutti chiamiamo gourmet». Il progetto si rivolge a tutti quei pizzaioli che, dalla Val d'Aosta alla Sardegna e fuori dai confini italiani, lavorano con questi standard, utilizzando anche tecniche moderne, i quali spesso, non ottengono la giusta visibilità, che potrebbe rappresentare un momento di espansione e crescita.