L'antica pizzeria da Michele riapre a Ibiza per la stagione estiva

L’Antica Pizzeria Da Michele riapre a Ibiza, in Avenida Pedro Matutes 26, sabato 27 aprile. Questa riapertura stagionale, per il secondo anno consecutivo, sarà direttamente rivolta al pubblico, come ormai da tradizione de l’Antica Pizzeria Da Michele.

La pizzeria sorge nei pressi del lungomare di Ses Figueretes, punto di partenza e di arrivo di piccoli traghetti per tutta l’estate.

«L’Antica Pizzeria Da Michele riapre la sua sede di Ibiza per il secondo anno, dopo la grande accoglienza della prima stagione estiva – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Siamo felici di tornare a Ibiza, meta turistica di grande bellezza, e diamo il nostro ‘in bocca al lupo’ ai nostri partner in questa sede».

«Ibiza è la “isla blanca”, una delle isole più belle del Mediterraneo e, in particolare, il Lungomare di Ses Figueretes, dove sorge la pizzeria, offre un paesaggio incantevole, che di sera accoglie il famoso mercatino dell’artigianato - continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. - Con una buona vista sulla muraglia di Dalt Villa, Figueretes è unita alla Spiaggia d’en Bossa attraverso un piccolo porto con punti di pesca, un luogo senza tempo che pensiamo sia perfetto per aggiungere un altro tassello alla nostra lunga storia in continua evoluzione, che mantiene sempre vivo il rispetto per il passato e per ciò che i nostri avi hanno creato e portato avanti».

Il menù de l’Antica Pizzeria Da Michele Ibiza comprende le pizze della casa madre di Forcella, ovvero marinara, margherita e cosacca, e si arricchisce di altri gusti della tradizione di Napoli. Ancora, una selezione di antipasti, piatti e dolci della tradizione partenopea, bevande, amaro e caffè.

«In qualità di partner già a Dubai, a Milano e a Barcellona, siamo felici di intraprendere questo nuovo viaggio, insieme alla Michele in the world, a Ibiza» conclude Stefano Iuliano.