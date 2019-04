Napoli, Bangkok e Cilento: ecco la Pizza Academy

Sabato 27 Aprile 2019, 14:00

L'effetto scenico è garantito dalla «geografia». Qui il relax è assicurato dai boschi incontaminati; il benessere, dal mare pluripremiato. Vallo di Diano, cuore del Cilento, Parco Nazionale e quattro riconoscimenti Unesco. Potenziale infinito sui monti a ridosso delle coste di Acciaroli, Pioppi, Ascea; a un passo dagli scavi di Velia e della Certosa di Padula; nel mezzo della provincia salernitana, seconda in Europa per concentrazione di siti storici. Ecco la méta più discreta dei vacanzieri. «Dobbiamo valorizzare questa risorsa ma con garbo, con un turismo di qualità e operatori capaci di fare impresa puntando alla salvaguardia del territorio - dice il presidente dell'area protetta Tommaso Pellegrino - E migliorare nodi come viabilità e mobilità, ecco perché il decollo dell'aeroporto di Pontecagnano è atteso come un'opportunità. Intanto però, gli operatori turistici continuano a offrire chance». Investire, moltiplicare, attrarre, creare economia e lavoro; progetto impegnativo in una località dove tutela e sicurezza ambientale sono imposte dalla legge e dal buonsenso. Far emergere quelle aree del Cilento collinare è ormai è un'esigenza vitale, proprio come valorizzare e proteggere ulteriormente il territorio, «spingendo» anche sulla grande risorsa costituita da gastronomia e ristorazione. Appena costituita, la Federtravel, prima associazione dei tour operator del Cilento, si presenta infatti con un progetto che ha il gusto della tradizione e lo sguardo lungo sul futuro. Alle 16 e 30 del 29 aprile al Parmenide Resort di Castelnuovo Cilento, gli operatori turistici della federazione, presenteranno infatti l'Accademia della pizza. La prima a sud di Napoli, la succursale della scuola ideata dall'Associazione Verace Pizza Napoletana di Antonio Pace. «L'Academy Pizza è destinata alla formazione di operatori della ristorazione attraverso una serie di corsi. Ai promossi saranno riconosciuti attestati validi in tutto il mondo - dice Clemente Cammarota, direttore Federtravel, già direttore Federalberghi ed Ente bilaterale Confindustria Campania - Ristoratori e pizzaioli professionisti, ma anche lezioni ai turisti. La scuola avrà sede nell'azienda agrituristica Parmenide, che ai propri ospiti consentirà di partecipare a lezioni dedicate alla pizza. Non solo: l'obiettivo è anche promuovere la Dieta Mediterranea utilizzando i tanti prodotti Doc del territorio. Una formula benessere a tutto tondo, che infine passerà da convenzioni con marchi come Mességué e Chenot». Accademia ma con campus: qui gli studenti fuori sede potranno anche soggiornare.«Nel Cilento mi piacerebbe avviare una scuola davvero particolare - dice Antonio Pace, presidente dell'associazione Pizza Verace, che lunedì presenterà l'iniziativa a Castelnuovo Cilento - Dico sempre che chi vuol fare una buona pizza deve avere ampie conoscenze sulla ristorazione: quando unisce i vari ingredienti deve sapere cosa sta abbinando. Il disciplinare base resta però rigoroso in tutte le nostre scuole nel mondo. Nel Cilento poi, vorremmo puntare sulla risorsa agricoltura locale: uno scrigno di prodotti di altissima qualità». America, Giappone, Australia, Brasile, l'associazione presente in cinque continenti e 28 Paesi, anzi 29 perché a febbraio ha messo la bandierina anche a Bangkok, è dunque in arriva nel Salernitano. «L'obiettivo è contribuire allo sviluppo del Cilento ma anche garantire futuro ai giovani - dice Antonello D'angiolillo, tra gli operatori turistici più attivi del territorio - Fare in modo che i nostri ragazzi lavorino nella propria terra ma anche permettere a chi trova un'occupazione in altri Paesi di poter esportare professionalità e cultura».