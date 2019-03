Dalla Campania a Londra, cercansi pizzaioli e fornai: deadline il 9 aprile

Venerdì 22 Marzo 2019, 13:29

Ritornano a Napoli i responsabili di Big Mamma alla ricerca di pizzaioli e fornai da assumere per la nuova apertura londinese. I giovani interessati a questa opportunità dovranno inviare il curriculum, entro il 9 aprile, all’indirizzo lasquadra@bigmamma.com.La catena francese con personale per lo più italiano, nel giro di pochissimi anni ha effettuato periodiche assunzioni di giovani campani. E, prima in Francia, ora in Inghilterra, Big Mamma si sta affermando come gruppo di ristorazione europeo vivace in cui si trovano materie prime tutte campane. Far parte della squadra di Big Mamma significa non solo trovare un’occupazione stabile ma, volendo, poter crescere professionalmente. Chi supererà le prove otterrà infatti un’assunzione a tempo indeterminato. La selezione si terrà, come sempre, presso il Mulino Caputo di Napoli ilgiorno 15 aprile, dalle ore 10 fino alle 16. Gli aspiranti pizzaioli e fornai dovranno sostenere un colloquio e la prova pratica. Troveranno nei laboratori del Mulino Caputo impasti e farciture. I pizzaioli devono avere almeno 2/3 anni di esperienza ed essere esperti di pizza napoletana e forno a legna. Big Mamma è una realtà che in pochi anni si è consolidata a Parigi con una serie di trattorie popolari italiane, East Mamma e Ober Mamma, tanto per citarne due, e di pizzerie. È a Parigi che hanno aperto in una stazione ferroviaria, non più in uso, il più grande ristorante d’Europa. Poi a febbraio l’inaugurazione del primo locale a Londra. Ora, a distanza di pochi mesi, ecco la seconda apertura nella capitale del Regno Unito.