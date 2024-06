Campionato Mondiale del Pizzaiuolo, oltre 600 iscritti alla competizione

Evento nell'evento come di consueto il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo-Caputo Cup promosso da Mulino Caputo e condiviso assieme all'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, alla ventunesima edizione, è sempre un appuntamento imperdibile.

Si terrà nell'ambito del Coca Cola Pizza Village, dal 17 al 19 giugno nel padiglione 1 della Mostra d'Oltremare. Dopo la tappa di Kawasaki, in Giappone, le fasi preliminari hanno attraversato alcune delle 100 nazioni in cui Mulino Caputo esporta le sue farine, in particolare le gare si sono svolte in Corea, a Las Vegas, in Cile, in Messico, in Germania, in Brasile e in Cina.

«Questa edizione del Campionato mondiale del Pizzaiuolo - afferma Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo - coincide con i festeggiamenti del centenario del Mulino Caputo e con il riconoscimento appena ottenuto da mio padre Carmine che è stato insignito dal presidente Mattarella dell'orificenza di Cavaliere del lavoro. Si stanno inanellando tante coincidenze importanti. Quest'anno riusciamo a fare tante cose belle, un lavoro enorme che ci consente di fare tante cose senza mai perdere il nostro attaccamento al territorio. La pizza e Napoli vivono un momento straordinario, abbiamo fatto un percorso meraviglioso per arrivare a questo Campionato. La Caputo Cup e il campionato Mondiale del Pizzaiuolo è l'unico Campionato della Pizza, un evento itinerante che si conclude al Pizza Village».