Arrivano a Napoli i casting per un nuovo programma TV di cucina

Giovedì 30 Maggio 2019, 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta per arrivare a Napoli la tappa del casting itinerante che dovrà selezionare i 20 partecipanti per una nuova trasmissione televisiva che andrà in onda in autunno e avrà come protagonista un importante chef. Le selezioni si terranno venerdì 31 maggio, dalle 15.00 alle 19.00 presso lo Scavolini Store di Napoli Portici e domenica 2 giugno dalle 9.30 alle 12.30 allo Scavolini Store di Fuorigrotta, in Via Giulio Cesare, 108/114 e sono aperte a tutti coloro che amano «sporcarsi le mani» in cucina e si vogliono mettere alla prova, divertendosi, in un nuovo programma che andrà in onda in autunno su una rete nazionale.Il programma sarà composto da 20 puntate e sarà ambientato in un set domestico dove due cucine modello Mia by Carlo Cracco saranno il teatro delle divertenti sfide. Co-produttore del nuovo format è, infatti, Scavolini, lo storico marchio di arredamento che ha deciso di ampliare la propria strategia di comunicazione, puntando anche su un programma di intrattenimento.Il format vedrà uno chef fianco a fianco, o meglio, spalle contro spalle con un concorrente a cui dovrà spiegare, senza mai mostrarli alla vista, i vari passi per preparare un piatto. I due avranno a disposizione due cucine speculari, gli stessi ingredienti e gli stessi strumenti. Ad essere diverse, ovviamente, saranno la tecnica e la manualità dei protagonisti, aspetti che renderanno divertente le fasi della preparazione e, soprattutto, il “faccia a faccia” a fine puntata, quando i due protagonisti dovranno confrontare il risultato.